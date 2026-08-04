Отказ таможни из-за устаревшего кода ТН ВЭД — причины, порядок действий и способы избежать проблем

Отказ таможни из-за устаревшего кода ТН ВЭД — одна из распространённых причин задержки выпуска товаров, которая может привести к дополнительным расходам, необходимости корректировки декларации и увеличению сроков поставки.
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