Россия пережила самый теплый июль за всю историю метеонаблюдений

Июль 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. Средние температуры по стране достигли рекордно высоких значений, превзойдя предыдущие максимумы, зарегистрированные с 1891 года, когда начались регулярные измерения погоды.
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