Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Mattie Neretin - CNP/Global Look PressУкраинский лидер Владимир Зеленский продолжает критиковать президента США Дональда Трампа, так как готовит себе алиби перед поражением в конфликте с Россией.