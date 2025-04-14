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Кто купит нам багги? В зону СВО снабженцы до сих пор не научились поставлять квадроциклы и "буханки"

Кто купит нам багги? В зону СВО снабженцы до сих пор не научились поставлять квадроциклы и "буханки"

Военное ведомство закрывает на это глаза, здесь действуют только волонтёрские организации. Когда уже начнёт работать МО России?На протяжении всех трёх лет СВО перед военными стоит очень серьёзный вопрос поставок гражданского автотранспорта, квадроциклов, багги, легкомоторных катеров и лодок, а также других малых транспортных средств, так необходимых на передовой.

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