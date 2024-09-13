Минздрав РФ отменил лечение ОРВИ антибиотиками

Минздрав России отменил использование антибиотиков для лечения ОРВИ. Об этом «Парламентская газета». Отмечается, что эта мера направлена на предотвращение нецелесообразного применения антибиотиков, что поможет избежать развития резистентности микроорганизмов и улучшить качество медицинского обслуживания.