Япония ввела санкции против Путина, Лаврова и 49 компаний

Введение санкций означает блокировку активов чиновников и фирм на территории страны.Министерство иностранных дел Японии сообщило о введении санкций против топ-чиновников России из-за ситуации на Украине, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Введение санкций означает блокировку активов чиновников и фирм на территории страны.Министерство иностранных дел Японии сообщило о введении санкций против топ-чиновников России из-за ситуации на Украине, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Свежие комментарии