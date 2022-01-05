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Сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя совместно с представителем автошколы провели пропагандистскую акцию под названием «Внимание! Тормози заранее!».

Сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя совместно с представителем автошколы провели пропагандистскую акцию под названием «Внимание! Тормози заранее!».

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции города Симферополя совместно с представителем автошколы провели пропагандистскую акцию под названием «Внимание! Тормози заранее!».

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