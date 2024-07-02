Президентские выборы в дружественной России стране закончились интригой: будет второй тур

2 дня назад 124 прочитали Кандидат-реформист набрал больше всего голосов в Иране Кандидат от реформистов набрал больше голосов, чем его соперники в первом туре президентских выборов в Иране и во втором туре на следующей неделе встретится с консервативным сторонником жесткой линии.