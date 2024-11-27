Ефимов: подходит к концу строительство детского сада в Западном Дегунине

В Западном Дегунине возводится детский сад на средства инвестора. Как сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства, работы ведутся по адресу: улица Ижорская, земельный участок 6/5.
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