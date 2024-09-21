Когда осеннее равноденствие 2024: дата и точное время, важные дела и строгие запреты дня Ирэн ОрлонскаяНаучные исследования утверждают, что в день осеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая осень.
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