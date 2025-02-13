Большунов выиграл масс-старт классическим стилем в лыжной гонке в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов победил 13 февраля в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic, которые проходят в итальянском Сейзер Альм в Южном Тироле.
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