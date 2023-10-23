Кино и анимация: За что завели уголовное дело на создателя мультика про Масяню Олега Куваева

Он пробовал себя в разных областях, был одним из основателей группы «Сплин», в которой играл какое-то время на клавишных, флейте и кларнете, после занимался живописью и скульптурой, затем перешёл на компьютерную графику.
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