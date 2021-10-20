В Свердловской области еще семь человек скончались от отравления метанолом

Четверо жителей Екатеринбурга и трое жителей Белоярского района скончались от отравления метиловым спиртом, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя проекта «Народный контроль» свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Чукреева.