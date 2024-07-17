Lenta.ru: Китаец побывал в РФ и описал страну фразой «здесь я могу быть собой»

Иностранный турист из Китая Чжан поделился своими впечатлениями от поездки в Россию. Он отметил, что по сравнению с Китаем, где доступ к мировому интернету и социальным сетям ограничен, в России он ощущает большую свободу.
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