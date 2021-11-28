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В Швейцарии выявили первого возможного заразившегося "омикроном"

В Швейцарии выявили первого возможного заразившегося "омикроном"

Пресс-служба Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии обнародовала заявление в официальном микроблоге в Твиттере, в котором говорится о регистрации в стране первого возможного случая заражения "омикрон"-штаммом коронавируса .

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