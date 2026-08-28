‼️🇧🇾🇷🇺Россия и Беларусь решают «общую проблему» на юго-западных рубежах, — Лукашенко на встрече с Мишустиным.
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‼️🇧🇾🇷🇺Россия и Беларусь решают «общую проблему» на юго-западных рубежах, — Лукашенко на встрече с Мишустиным.
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