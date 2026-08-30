В Финляндии отметили положительный естественный прирост населения

Впервые за многие годы естественный прирост населения Финляндии в июле стал положительным, сообщает 30 августа газета Iltalehti со ссылкой на предварительные данные по численности населения, опубликованные Статистическим управлением Финляндии.
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