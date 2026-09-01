Заряд смеха на первое сентября

Утро вторника начинается с порции отборного юмора. В сегодняшней подборке — наглядная иллюстрация гибели динозавров, одинокая мамочка в поисках папы, странная нора, явно не кротовая, и другие свежие мемы, которые поднимут настроение в первый день осени.
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