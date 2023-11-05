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Глава Минобороны Украины признал гибель военнослужащих 128-й ОГШБр в результате удара российской ракеты

Глава Минобороны Украины признал гибель военнослужащих 128-й ОГШБр в результате удара российской ракеты

Министерство обороны Украины проведет проверку факта гибели военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады в одном из сел Запорожской области в результате прилета российской ракеты во время построения для награждения.

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