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Царьград

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ЦБТ разъяснил, как мошенники не смогут украсть биометрию русских

ЦБТ разъяснил, как мошенники не смогут украсть биометрию русских

Центр биометрических технологий разъяснил, что доступ к камере или микрофону не предоставляет злоумышленникам возможность получить биометрические данные русских.

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