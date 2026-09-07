Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до семи

www.globallookpress.com/Александр Поляков Количество погибших в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до семи.
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Да ну их В БАНЯКУ, ЭТИ ГОРЫ!! Какого черта они все туда прутся?!!