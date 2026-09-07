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Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до семи

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии увеличилось до семи

www.globallookpress.com/Александр Поляков Количество погибших в результате схода лавины в горах Кабардино-Балкарии увеличилось до семи.

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