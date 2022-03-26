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Кириос о разгроме Рублева: «На этом покрытии нужно наказывать тех, у кого не очень хорошая вторая подача»

Ник Кириос прокомментировал разгром над Андреем Рублевым во втором круге турнира в Майами. Австралиец победил 6:3, 6:0.

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