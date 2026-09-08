КХЛ отменила штраф Ткачева за симуляцию в матче с «Амуром»

КХЛ отменила штраф нападающего Владимира Ткачева за симуляцию. Форвард «Металлурга» был удален на две минуты за симуляцию во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против « Амура » (4:2), который состоялся 6 сентября.