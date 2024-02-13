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Фуры украинцев на границе были атакованы польскими фермерами

Фуры украинцев на границе были атакованы польскими фермерами

Фуры украинцев на границе были атакованы польскими фермерами Евгения КомароваПольша, как и ряд других стран Европы, переживает волну протестов фермеров.

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