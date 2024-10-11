На станции Челябинск – Южный произошло столкновение двух грузовых поездов

Вечером 10 октября на станции Челябинск – Южный произошло столкновение двух грузовых составов. Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги сообщает, что с рельс сошли три пустые и одна груженая платформы.
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