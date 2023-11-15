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Спецназ «Сибирь» уничтожил БМП противника после нескольких дней охоты

Спецназ «Сибирь» уничтожил БМП противника после нескольких дней охоты

РИАМО - 15 ноя. Командир группы отряда «Сибирь» рассказал, что бойцы южной группировки войск после нескольких дней охоты ликвидировали БПМ украинских сил, которые каждый день вели огонь по позициям ВС РФ.

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