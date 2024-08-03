Житель Мичуринского округа сделал дома пистолет

За незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия осужден житель Мичуринского муниципального округа Согласно материалам дела, подсудимый хранил по месту своего жительства огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом и пригодное для стрельбы.
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