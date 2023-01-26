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Боевики ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

Боевики ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

Сотрудники представительства Луганской Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что боевики Вооружённых сил Украины провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался расположенный на территории региона населённый пункт Рубежное.

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