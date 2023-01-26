Боевики ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

Сотрудники представительства Луганской Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что боевики Вооружённых сил Украины провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался расположенный на территории региона населённый пункт Рубежное.
Сотрудники представительства Луганской Народной Республики в СЦКК поделились информацией о том, что боевики Вооружённых сил Украины провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался расположенный на территории региона населённый пункт Рубежное.
Свежие комментарии