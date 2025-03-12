Валентина Талызина опровергла новости о плохом самочувствии

Ранее сообщалось, что состояние артистки резко ухудшилось на фоне онкозаболевания Народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении своего состояния и рассказала, что на данный момент чувствует себя хорошо, передаёт ТАСС.