Валентина Талызина опровергла новости о плохом самочувствии

Ранее сообщалось, что состояние артистки резко ухудшилось на фоне онкозаболевания Народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении своего состояния и рассказала, что на данный момент чувствует себя хорошо, передаёт ТАСС.
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