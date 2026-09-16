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Кредиты в Китае: спрос населения на ипотеку продолжает слабеть

Кредиты в Китае: спрос населения на ипотеку продолжает слабеть

Кредитная активность в Китае замедлилась в августе, при этом среднесрочные и долгосрочные займы домохозяйств зафиксировали чистое снижение.

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