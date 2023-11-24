В Крым прилетели краснокнижные лебеди из тундры Европейской

В окрестностях Опукского заповедника крымские учёные заметили краснокнижного лебедя. Как сообщили в пресс-службе «Заповедного Крыма», тундровый или Малый лебедь остановился тут на отдых, а вскоре отправится зимовать к берегам Западной Европы.
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