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В Крым прилетели краснокнижные лебеди из тундры Европейской

В Крым прилетели краснокнижные лебеди из тундры Европейской

В окрестностях Опукского заповедника крымские учёные заметили краснокнижного лебедя. Как сообщили в пресс-службе «Заповедного Крыма», тундровый или Малый лебедь остановился тут на отдых, а вскоре отправится зимовать к берегам Западной Европы.

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