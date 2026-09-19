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Орелtimes

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Ночью в орловском лесу заметили осторожную рысь

Ночью в орловском лесу заметили осторожную рысь

Сотрудники национального парка «Орловское полесье» поделились редкими кадрами с фотоловушки. В объектив камеры попала рысь.

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