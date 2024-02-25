Банкиров подвела недвижимость

“Ъ” стали известны подробности расследования, в рамках которого Басманный суд столицы заочно отправил под арест бывшего члена совета директоров разорившегося Банка торгового финансирования (БТФ) Вагана Брутяна.
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