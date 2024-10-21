Следопыт Кассар: отец мог три года прятать детей в пещерах Новой Зеландии

Житель Новой Зеландии Том Филлипс прятал похищенных три года назад детей в пещерах. Поэтому ни дроны, ни собаки не смогли вычислить их местоположение, сообщил Daily Mail профессиональный следопыт Джейк Кассар.
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