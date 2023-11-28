Нотариус - о разделе имущества, завещании недвижимости государству.

Как поступить, когда родные претендуют на имущество, но содержать дом не помогают, коммуналку не платят? Можно завещать недвижимость любому другому человеку и даже административно-территориальной единице страны.
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