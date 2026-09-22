В Екатеринбурге школьница погибла, надышавшись газом дома

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку после того, как 21 сентября 2026 года несовершеннолетняя девочка скончалась дома, предположительно надышавшись газовыми парами.
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