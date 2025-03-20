Оставить разговорчики: данные об онлайн-переписках обяжут хранить три года

Онлайн-платформы обяжут хранить данные о переговорах и переписке клиентов три года. Это предусматривает пакет антифродовых поправок в законодательство, принятых Госдумой в первом чтении, — на новшество обратили внимание «Известия».
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