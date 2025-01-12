«Смертельная командировка на Курщине»: десятки украинских десантников 95 одшбр, направленных в 47 омбр, пропали без вести

Командование 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» (47 омбр, в/ч A4699) ВСУ сообщило в соцсетях, что организовало встречу родственников солдат с членами координационного центра, отвечающего в Киеве за обмен пленными.
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