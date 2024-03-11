Экс-игрок ЦСКА Покровский о Федорове: «Менять его нецелесообразно. Команда отдохнет и будет гораздо сильнее в следующем сезоне»

Армейский клуб проиграл серию «Локомотиву» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина и завершил сезон. – Нужна ли ЦСКА перестройка? – В этом году они закончили сезон раньше, поэтому у них будет больше времени для восстановления.
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