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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрок ЦСКА Покровский о Федорове: «Менять его нецелесообразно. Команда отдохнет и будет гораздо сильнее в следующем сезоне»

Армейский клуб проиграл серию «Локомотиву» (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина и завершил сезон. – Нужна ли ЦСКА перестройка? – В этом году они закончили сезон раньше, поэтому у них будет больше времени для восстановления.

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