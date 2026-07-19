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Артур Хайруллин: «Денисенко хочет продолжить карьеру в «Ак Барсе». Карта с интересом из Швейцарии – попытка агентов вытянуть зарплату побольше»

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин опроверг слухи об интересе швейцарского « Цуга » к Григорию Денисенко .

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