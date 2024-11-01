Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в 2027 году может составить 97 тысяч рублей

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет в России продолжает расти. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что к 2027 году его максимальный размер может составить почти 97 тысяч рублей в месяц.
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