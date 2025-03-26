Daily Mirror: американец нашел клад в Львове по карте, сделанной его отцом

Сокровища, которые семья спрятала перед отъездом из страны, пролежали в земле более 80 лет.69-летнему американцу Яну Глазевски удалось найти сокровище, которое закопали его родители во Львове перед Второй мировой войной.
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