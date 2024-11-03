Метель, гололед и порывистый ветер: в начале недели в Омской области ухудшится погода. Ночами похолодает до -9 градусов.
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Метель, гололед и порывистый ветер: в начале недели в Омской области ухудшится погода. Ночами похолодает до -9 градусов.