Страна и люди

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Не предали память предков. "Грузия отказалась праздновать День Победы 8 мая, как в ЕС"

Не предали память предков. "Грузия отказалась праздновать День Победы 8 мая, как в ЕС"

В последнее время политическая и межгосударственная ситуация в Закавказье довольно спорная. С одной стороны, из-за полностью купленного премьер-министра Армении, Никола Пашиняна, давний союзник РФ всё сильнее «соскальзывает» в прозападный лагерь.

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