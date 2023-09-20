Не предали память предков. "Грузия отказалась праздновать День Победы 8 мая, как в ЕС"

В последнее время политическая и межгосударственная ситуация в Закавказье довольно спорная. С одной стороны, из-за полностью купленного премьер-министра Армении, Никола Пашиняна, давний союзник РФ всё сильнее «соскальзывает» в прозападный лагерь.