Диетолог Леонтьева: крахмал из охлажденных макарон не вызывает колебаний сахара в крови

Диетолог Антонина Леонтьева рассказала в интервью, насколько безопасно для фигуры есть макароны. Диетолог Леонтьева напомнила, что отварные макаронные изделия являются источником крахмала, который после расщепления в желудке образует глюкозу.
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