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Возбуждено уголовное дело после экстренной посадки самолета Ан-2 в Якутии

Возбуждено уголовное дело после экстренной посадки самолета Ан-2 в Якутии

В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело после вынужденной посадки самолета Ан-2. Об этом 24 августа сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

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