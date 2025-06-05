Цены на нефть отреагировали на неожиданный рост запасов в США

Цены на нефть продолжают снижаться после публикации данных о резком росте запасов бензина и дизельного топлива в США, а также на фоне решения Саудовской Аравии снизить отпускные цены на июль для азиатских клиентов.
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