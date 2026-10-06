Учёные обнаружили разную реакцию зрачков на блеск и привлекательность

Зрачки человека реагируют не только на освещение. Учёные из Технологического университета Тоёхаси в Японии обнаружили, что их размер меняется по-разному в зависимости от того, какое свойство объекта человек оценивает.
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