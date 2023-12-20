Без шиньона: Волочкова поразила гостей вечеринки стрижкой под мальчика

Балерина получила много комплиментов во время вечеринки. Анастасия Волочкова Социальные сетиПомощь стилистов — залог успеха звезд на красных дорожках и новый выход в свет Анастасии Волочковой подтверждает это правило.
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