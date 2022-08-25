Прощание с летом стало веселым: праздник для детей подготовили волонтеры Уссурийска

Сегодня, 25 августа, воспитанники отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в Красном Яре весело и по-спортивному прощались со школьными каникулами.
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